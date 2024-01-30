«Индеец Зоркий Глаз»: Коц о реакции ОКР на дисквалификацию Валиевой Коц: ОКР наконец заметил враждебность Запада после дисквалификации Валиевой

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Камила Валиева

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что в Олимпийском комитете России наконец заметили «некоторую враждебность» Запада по отношению к РФ. Ранее в ОКР сравнили дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил с объявлением войны российскому спорту.

На пятый день тюремного заключения индеец Зоркий Глаз заметил, что в камере нет стены, — написал Коц.

В ОКР заявили, что можно верить как в стечение обстоятельств, что результаты пробы Валиевой были обнародованы сразу после окончания победного для России командного турнира, так и в чистое совпадение, что Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит медали олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. Однако в ОКР констатировали, что «по факту российскому спорту была объявлена война».

После дисквалификации Валиевой ISU вычел ее результаты и лишил сборную России по фигурному катанию первого места по итогам командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Российским фигуристам присуждено третье место с 54 баллами, на первом месте — команда США (65 баллов), серебро досталось Японии (63 балла).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.