«Имя я терпеть не могу»: учительница Путина об отношениях с президентом Учительница Путина назвала отношения с президентом особенными

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич

Классная руководительница президента РФ Владимира Путина, Вера Дмитриевна, в беседе с видеоагентством Ruptly призналась, что считает свои отношения с главой государства очень особенными. Вместе с тем она отметила, что не любит имя «Вова», поэтому предпочитает называть политика Володей или Володечкой.

Извините, имя «Вова» я вообще терпеть не могу. Я к нему обращаюсь Володя, Володечка. У нас с ним особые отношения, очень-очень многолетние Старалась для народа, — поделилась педагог.

По словам педагога, чтобы по-настоящему узнать президента, с ним нужно жить долгое время. Он никогда не был «нападающим» или оскорбляющим, добавила она, он всегда был только защитником.

Известно, что последний раз президент виделся с учительницей 7 мая. Встреча произошла сразу после инаугурации главы государства. Российский лидер поинтересовался у женщины, все ли в порядке, и в ответ она сообщила, что приехала на машине, поэтому погодные условия ее не слишком волновали.

Среди других приглашенных на торжественную церемонию гостей были замглавы Совбеза Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кроме того, событие посетил глава Чечни Рамзан Кадыров.