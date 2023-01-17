Имущество иноагентов предложили направить на помощь семьям погибших военных Юрист Карабанов предложил изымать имущество иноагентов в пользу семей погибших военных

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Средства от реализации имущества иноагентов при его изъятии могут быть направлены на поддержку семей погибших военных, заявил Lenta.ru председатель Фонда защиты национального исторического наследия кандидат юридических наук Александр Карабанов. Он отметил, что изымать активы в пользу определенных лиц невозможно, но можно создать специальные фонды, которые бы финансировались в том числе средствами, вырученными от реализации имущества.

Иноагенты встроены в огромную систему разведподразделений, единственная задача которых — причинить вред безопасности страны и гражданам. Возможно, имеет смысл создание дополнительных фондов поддержки семей погибших военнослужащих, которые будут финансироваться в том числе с реализации имущества иноагентов, — заявил Карабанов.

Ранее юрист направил в Госдуму предложение об изъятии имущества иноагентов и лиц, дискредитирующих армию. Карабанов считает, что это станет «фильтром» для необдуманных действий россиян, не имеющих «осознанной позиции», мнение которых подвержено влиянию западных СМИ или агентов спецслужб. Глава Фонда исторического наследия предложил разработать правовой механизм, который позволит реализовать данную инициативу.

Карабанов ранее также обращался к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть поправки, направленные на лишение иноагентов российского гражданства.