https://static.news.ru/photo/659ba936-1eb0-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Недвижимость бизнесмена Тельмана Исмаилова появилась на аукционе по банкротству.

Сообщается, что на продажу выставлены земельный участок в Сколково и квартира в Заречье Московской области. Стоимость объектов составляет 50 и 65 млн рублей соответственно, пишут «Известия».

Ранее на продажу была выставлена и другая недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка. В информации указывалось, что продаётся два дома в подмосковной Апрелевке и земельный участок под строительство гольф-клуба в Сколково.

NEWS.ru сообщал, что Исмаилов объявлен в международный розыск. Он заочно арестован по обвинению в убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылёва. Также предпринимателя обвиняют в похищении Авраама Руссо.