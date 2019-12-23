https://static.news.ru/photo/079712ee-2595-11ea-869e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Имущество экс-главы Росавиации Владимира Мнишко конфисковано Генпрокуратурой.

В ходе проверок было установлено, что его супруга Наталья Семёнова, кроме машины Range Rover, владеет медицинским центром женского и детского здоровья. Общая стоимость имущества — 40 млн рублей, что сильно превышает доход семьи.

Сама Семёнова попыталась объяснить это тем, что деньги на центр она заняла у друга, который потом простил ей долг. Однако Тушинский суд Москвы 17 декабря всё равно принял решение о конфискации имущества.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендует России энергичнее использовать конфискацию имущества у госслужащих, если законность владения им не подтверждается. Также эксперты настаивают на расширении перечня активов, которые необходимо изымать как незаконное богатство.