Имущество братьев Магомедовых на 45 млрд рублей арестовали

https://static.news.ru/photo/9ec02ae6-280c-11eb-b294-fa163e074e61_660.jpg Зиявудин и Магомед Магомедовы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых стоимостью 45 миллиардов рублей было арестовано в рамках расследования уголовного дела. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для возмещения причинённого ущерба и возможной конфискации был наложен арест на имущество стоимостью более 45 миллиардов рублей, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее Генеральная прокуратура России отправила в суд уголовное дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырёх их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нём», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата». В ведомстве уточнили, что дело направлено в Басманный районный суд Москвы.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. По версии следствия, они не позднее 2010 года создали в Москве преступное сообщество с целью хищения средств и имущества компаний. Материальную базу сообщества составляли юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа „Сумма“».

Следственный департамент МВД заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей, а их предполагаемого сообщника — главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 670 млн рублей. Магомеду Магомедову также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Все фигуранты дела отрицают свою вину, писал NEWS.ru.