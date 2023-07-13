Импортные лекарства для животных могут почти исчезнуть в России с осени «Коммерсантъ»: поставки импортных лекарств для животных осенью могут упасть со 127 до 19

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ужесточение правил ввода в оборот новых ветеринарных препаратов, которое вступает в силу с 1 сентября, может привести к резкому сокращению иностранных лекарств. В настоящее время новым условиям соответствуют лишь 19 препаратов из 127. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на информацию Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ).

В Ассоциацию входят четыре компании — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis. Они поставляют на российский рынок порядка 47% всех импортных ветпрепаратов.

В АВФАРМ отметили, что среди потенциально разрешенных для использования в России лекарств в настоящее время отсутствуют кардиологические и стоматологические средства, антибактериальные спреи, вакцины и оригинальные лекарства, разработанные в течение последних трех — семи лет.

Ранее в Ассоциации заявляли, что на российском рынке после 1 сентября из 890 наименований ветеринарных препаратов останется не более 149. Там пояснили, что зарубежные производители должны пройти обязательную сертификацию соответствия GMP, без которой с 1 сентября их препараты не смогут попасть на российский рынок. На сегодня сертификацию прошли 36 иностранных компаний.

До этого исполнительный директор «АВФАРМ» Семен Жаворонков рассказал, что после 1 сентября поставлять ветеринарные препараты в Россию смогут 3–4% зарубежных производителей. По его словам, если оценивать в препаратах, то из 1000 номинально останутся 160.