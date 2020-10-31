Сильная боль и серома: названы последствия установки грудных имплантов

Установка грудных имплантов может принести женщине не только радость, но и разочарование. Ведь маммопластика порой оканчивается осложнениями — рубцами, гематомами, серомой, а также проседанием имплантов. О возможных последствиях увеличения бюста, а также о том, почему россиянки по-прежнему продолжают ложиться под нож хирургов, несмотря на риски, — в материале NEWS.ru.

После маммопластики у женщины может появиться воспаление вокруг импланта. Если его не удаётся вылечить консервативными методами, эндопротез из тела женщины придётся удалить и чуть позже поставить заново при желании. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил эстетический и пластический хирург Данила Кузин.

У женщины, которая поставила грудные импланты, может возникнуть серома — скопление под кожей тканевой жидкости (лимфы), обусловленное повреждением стенок сосудов. Иногда она проходит после курса лечения и больше не беспокоит человека. Однако в некоторых случаях серома переходит в хроническое состояние — женщины лечат её годами, пояснил Кузин. При этом скопление жидкости на протяжении длительного времени может являться одним из признаков ранней крупноклетчатой лимфомы. Однако их связь пока исследуется, отметил специалист.

Ещё одно серьёзное осложнение после маммопластики — капсулярная контрактура. Она представляет собой формирование жёсткой соединительной капсулы вокруг импланта, которая может достаточно сильно деформировать грудь и эндопротез. Порой этот процесс вызывает сильные болезненные ощущения у женщины. В таком случае капсулу и имплант необходимо удалять, пояснил Кузин.

imago stock&people/Global Look Press

После маммопластики женщина также может столкнуться с проседанием импланта. Такая неприятность иногда происходит из-за неправильного подбора эндопротеза или его некорректной установки.

Возможны и такие осложнения, как разворот и вывих импланта. В первом случае он может перевернуться на 180 градусов, во втором — выскочить из-под мышцы, а после самостоятельно возвращаться обратно. Многие пациентки знают, как вернуть эндопротез на место в такой ситуации, рассказывает Кузин. Подобные ситуации происходят из-за неправильного подбора размера имплантов, ошибок во время операции и недостаточного сбора анамнеза, отмечает специалист.

Если говорить о более безобидных последствиях маммопластики, то после неё могут появиться гематомы. Обычно это происходит в первые дни или недели после операции. Как правило, гематомы лечатся быстро и проходят бесследно, поясняет Кузин. Кроме того, женщина может столкнуться с рубцами. Появятся они или нет, зависит от многих факторов — вида операции, объёма импланта, разреза, наличия подтяжки.

Стоит отметить, что некоторым женщинам проводить маммопластику и вовсе противопоказано.

Грудные импланты не рекомендуется устанавливать пациентам с аутоиммунными заболеваниями, а также со склеродермией и красной волчанкой — организм может не принять инородное тело. При этом нужно понимать, что хирург должен отталкиваться от общего состояния здоровья клиента и от его индивидуальных противопоказаний к операции. Хотел бы также отметить, что в последнее время стал популярен термин «болезнь грудных имплантов». Предполагается, что из-за эндопротеза у человека появляется множество недугов и ставить его противопоказано всем. Однако доказательной базы о подобной связи на данный момент нет. Эта тема сейчас широко исследуется, и многие специалисты объясняют недомогания после операции психосоматикой. Всё дело в том, что некоторые женщины не могут принять наличие в своём организме инородного тела Данила Кузин эстетический и пластический хирург эстетический и пластический хирург

Стоит ли игра свеч

Многие россиянки по-прежнему решаются на маммопластику, несмотря на риски возможных осложнений. Под нож хирурга женщины зачастую ложатся из-за желания постоянно быть в центре внимания у противоположного пола. Кроме того, на операцию многие решаются после просмотра фотографий успешных и популярных девушек с большим бюстом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила сексолог Ольга Кетоева.

Andrey Arkusha/Global Look Press

Женщина проходит через операцию, сложное восстановление после хирургического вмешательства и надеется встретить мужчину своей мечты или получить продвижение по карьерной лестнице. Однако зачастую этого не происходит. Да, мужчины обращают внимание, но не испытывают серьёзных чувств и не зовут замуж. Связано это с тем, что за успех в отношениях и карьере отвечает вовсе не размер бюста. Ольга Кетоева сексолог сексолог

Желание соответствовать стандартам красоты и быть уверенной в своей неотразимости обусловлено психологическим состоянием женщины. Обычно такие потребности появляются из-за чувства незащищённости и недостатка любви, пояснила Кетоева. Не стоит пытаться заглушить подобное состояние увеличением бюста. Немалые затраты, риск осложнений и серьёзный этап восстановления — слишком высокая цена за то, чтобы сделать красивые фотографии или завоевать внимание мужчины на несколько недель, подытожил сексолог.