Иммунологи объяснили риск прививки от COVID-19 после простуды

Месяц после перенесённой простуды организм может тяжелее перенести прививку против коронавируса. Поэтому делать её не рекомендуют, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU.

Может подняться температура из-за того, что пациент не до конца выздоровел. У него будут поствакцинальные нежелательные реакции. Он будет считать, что у него температура из-за прививки, — сказал Болибок.

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина уточнила, что реакция на прививку может быть после любой вакцины и в любое время, не только после простуды.

Ранее у москвича выявили рекордное количество антител после «Спутника V». Врачи ему сказали, что с уровнем антител повезло, но ревакцинироваться предстоит в любом случае.