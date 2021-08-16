Иммунологи объяснили риск прививки от COVID-19 после простуды
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:49, 16 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Месяц после перенесённой простуды организм может тяжелее перенести прививку против коронавируса. Поэтому делать её не рекомендуют, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU.
Может подняться температура из-за того, что пациент не до конца выздоровел. У него будут поствакцинальные нежелательные реакции. Он будет считать, что у него температура из-за прививки, — сказал Болибок.
Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина уточнила, что реакция на прививку может быть после любой вакцины и в любое время, не только после простуды.
Ранее у москвича выявили рекордное количество антител после «Спутника V». Врачи ему сказали, что с уровнем антител повезло, но ревакцинироваться предстоит в любом случае.
Разработчики другой российской вакцины «ЭпиВакКорона» — центр «Вектор» — сообщили, что не выявили случаев смерти из-за препарата.