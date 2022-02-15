Иммунолог заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Москва вышла на плато по заболеваемости и по заражению коронавирусной инфекцией, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости. Специалист отметил, что можно говорить о близкой тенденции к снижению заболеваемости, но чтобы точно оценить ситуацию, пока не хватает полной информации.

Чтобы картина по заболеваемости была точной, необходимо знать общее число выполненных тестов и сравнить их с полученными положительными, которые дают представление только о выявленных заражённых коронавирусом, считает Жемчугов.

По его словам, эпидемическая ситуация неизбежно улучшится и число заражённых сойдет на нет, поскольку «людей конечное число» и это не может продолжаться бесконечно.

Все познакомятся в той или иной форме с вирусом, в том числе в форме вакцины... Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому... Будет некая пробуксовка по времени... Я думаю, сейчас поэтому и есть плато, — сказал специалист.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что о выходе на плато можно будет говорить, когда в России число выздоровевших после коронавируса людей за сутки будет соответствовать числу заболевших. В настоящее время «до плато далековато», это может произойти через три-четыре недели.