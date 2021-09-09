Иммунолог заявил о пользе побочных эффектов при вакцинации

Появление нежелательных реакций на вакцину от коронавируса полезно для организма человека, поскольку таким способом у привитого происходит тренировка иммунной системы. Об этом врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Радио 1». По его словам, у каждого человека возникает поствакцинальный процесс, просто у некоторых он протекает сильнее.

Специалист рассказал, что самой частой реакцией на вакцинацию являются боли в месте инъекций и повышение температуры, которая может сопровождаться головной болью, слабостью и болью в мышцах.

Назвать это нежелательной реакцией нельзя, так как это тренировка иммунной системы. То есть когда организм борется с вирусом, повышается температура, — сказал он.

Он пояснил, что побочные реакции на вакцину — это абсолютно нормальное явление. Они присутствуют у всех привитых после того, как иммунная система откликается на введение вакцины. В случае когда эти реакции протекают бурно, люди испытывают дискомфорт, пояснил Болибок.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России зафиксировано около семи тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от коронавируса. По её словам, это 0,018% от общего числа привитых в стране людей.