Иммунолог заявил, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что «омикрон» станет последней мутацией коронавируса, после чего уйдёт из человеческой популяции. В роли нового хозяина вполне могут оказаться грызуны, сообщает ТАСС.

Я ещё год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться, — пояснил иммунолог.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что носитель штамма коронавируса «омикрон» может одномоментно заразить около 100 человек. Для этого ему достаточно просто чихнуть. По его мнению, смертоносная инфекция весьма эффективно распространяется воздушно-капельным путём.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доля штамма «омикрон» составляет 76% среди заболевших в выборке. Накануне Скворцова объявила о том, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон» зарегистрирована в России.