Иммунолог успокоил жителей Подмосковья по поводу завезенной из Индии холеры Иммунолог Жемчугов заявил, что ситуация с холерой в Подмосковье под контролем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У холеры, завезенной в Подмосковье из Индии, нет шансов развиться в России, рассказал KP.RU врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, ситуация находится под контролем.

К счастью, наши службы были готовы к таким ситуациям. Да, холера — особо опасная инфекция, которая нуждается в карантине. Страны, в которых она выявляется, обязаны сообщать соседним государствам об этом, — объяснил медик.

Жемчугов отметил, что холера передается фекально-оральным путем, однако холерный вибрион очень быстро гибнет при высыхании и в кислой среде. Он также добавил, что все, кто мог контактировать с заболевшим, находятся под контролем, а туристов из Индии осматривают более тщательно.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья, заболевший холерой в Индии, контактировал с 321 человеком, в том числе из 33 регионов страны. Предварительно, ни у кого симптомов заболевания нет.