Иммунолог спрогнозировал появление осенью трёх новых вирусов гриппа

В Россию этой осенью придут три новых вируса гриппа. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на врача-инфекциониста Видновской РКБ Светлану Малиновскую.

По прогнозу специалиста, несмотря на появление новых вирусов в предстоящем сезоне всплеска заболеваемости не будет, если успеют привиться от гриппа 60% населения.

Малиновская отметила, что сейчас всё внимание населения обращено на вакцинацию от коронавируса. При этом, по её словам, у тех, кто переболел и получил иммунитет к COVID-19, неизбежно снизился иммунитет ко всем другим заболеваниям, в том числе к гриппу.

Врач также предупредила, что прошедшим вакцинацию от коронавируса также не следует подвергать своё здоровье риску заболеть гриппом. Кроме того заражение одновременно гриппом и коронавирусом грозит серьёзными осложнениями.

Важно помнить, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше, чем через месяц после завершения обеих фаз прививки от коронавируса. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю, — пояснила Малиновская.

Ранее эксперты сообщили, что грипп в этом году может циркулировать в России активнее, чем в прошлом, также сохраняется опасность заболевания гриппом в сочетании с коронавирусной инфекцией.