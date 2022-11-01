Иммунолог спрогнозировал бесконечные волны коронавируса в России Иммунолог Болибок предрёк бесконечное продолжение сезонных и несезонных волн COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция нового типа COVID-19 продолжит существовать в России всё время в виде сезонных или несезонных волн, рассказал «Москве 24» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такая тенденция ожидается в связи со сформировавшимся коллективным иммунитетом, поэтому нельзя говорить о победе над пандемией в стране. Согласно прогнозам медика, ближайшая волна коронавируса в России возможна весной 2023 года.

Человечество, что называется, приспособилось к коронавирусной инфекции. Дальше она будет существовать с нами всё время в виде каких-то сезонных или несезонных волн. Регулярность волн примерно семь-восемь месяцев. То есть у нас была волна в феврале, потом в сентябре, — пояснил Болибок.

Иммунолог отметил, что вряд ли остались люди без иммунитета, которые серьезно пострадают, заразившись. Если они не смогут избежать болезни, то во всяком случае не так тяжело ее перенесут, считает он.

31 октября педиатр-иммунолог Андрей Продеус сообщил, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 «омикрон» стал чаще заражать детей, однако количество тяжёлых случаев заболевания уменьшилось. Он также напомнил мнения экспертов о том, что антитела от предыдущих штаммов от нового вируса не спасают, но вакцины помогают снизить тяжесть заболевания.

В России ранее обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». В настоящее время практически у всех россиян сформировался хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу. В этой связи новый вариант «цербер» если и получит распространение, то мощного подъема заболеваемости не ожидается, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.