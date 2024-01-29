Иммунолог развеяла миф об аллергии на холод Иммунолог Рябова: затрудненное дыхание не является признаком аллергии на холод

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Затрудненное дыхание и заложенность носа на морозе не являются аллергией на холод, это миф, заявила врач-иммунолог Ксения Рябова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что подобное состояние — это обычная реакция слизистых на провоцирующий фактор. Кроме того, за словосочетанием «аллергия на холод» скрывается целая группа заболеваний.

Само по себе [затрудненное дыхание] не является ни аллергией, ни патологией. Это чрезмерная реакция слизистых на провоцирующий фактор, в данном случае — на низкую температуру. <...> Нужно помнить, что холод — это условия пониженной температуры, а значит, это триггер, провоцирующий фактор для большого количества состояний, — пояснила врач.

Заложенность носа и проблемы с дыханием могут возникать не только из-за холода, но и из-за запаха летучих веществ, например бензина или резкого парфюма. При наличии такой проблемы следует обратиться к медикам, чтобы оценить состояние слизистых. Рябова добавила, что некоторые люди в период холодов страдают из-за индуцированной крапивницы. Морозная погода становится провоцирующим фактором и может вызывать волдыри, отеки и ярко выраженный зуд.

Иммунолог Наталья Мальцева ранее рассказала, что для борьбы с аллергией на холод могут быть эффективны противоаллергические препараты. Кроме того, снизить риск нежелательных кожных реакций помогут специальные колд-кремы.