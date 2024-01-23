Иммунолог рассказала, при каких заболеваниях полезен холодный душ Иммунолог Паршина: холодный душ полезно принимать для профилактики варикоза

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Холодный душ способствует тонусу сердца и полезен для профилактики ряда заболеваний, в том числе варикозного расширения вен, рассказала врач-иммунолог Евгения Паршина. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что также прохладная вода помогает взбодриться, улучшает концентрацию внимания и метаболизм.

Как уточнила врач, прохладную воду рекомендуют дерматологи. Она поможет укрепить волосы за счет улучшения кровообращения в коже головы. При этом важно понимать, что перед таким закаливанием лучше проконсультироваться с медиками: холодный душ противопоказан при болезнях сердечно-сосудистой системы.

Что касается теплой воды, то она помогает ускорить кровообращение при наличии сердечной недостаточности. Кроме того, горячий душ повышает эластичность сосудов, благодаря чему регулируется давление и снижается риск атеросклероза. Также он способствует улучшению когнитивных функций мозга, нормализует сон и снижает воспаление и боль. Паршина отмечает, что с горячим душем, как и с холодным, нельзя экспериментировать самостоятельно: лучше проконсультироваться со специалистами, какая температура воды подойдет.

Педиатр Евгений Тимаков ранее предупредил, что усиленное кутанье ребенка на зимних прогулках не поможет уберечь его от респираторных заболеваний. По его словам, наиболее действенным методом повышения детского иммунитета является закаливание.