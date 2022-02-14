Иммунолог рассказала о способах восстановиться после «омикрона»
Александр Чеков
Александр Чеков
20:08, 14 февраля 2022
Фото: pexels.com
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Людям, которые перенесли «омикрон»-штамм коронавируса, в течение двух-трёх недель стоит соблюдать режим сна 8-10 часов и не перегружать себя физическими нагрузками, поскольку для этой болезни характерна интоксикация, выраженная слабость и повышенная утомляемость. Об этом заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Ura.ru.
Просто надо, во-первых, дать организму спокойно восстановиться и в первые две недели от начала заболевания не должно быть повышенной физической активности. Даже работой не надо себя сильно перегружать. А в следующую неделю наращивать нагрузку до привычной, больше пить, — заявила она.
Ярцева отметила, что спустя две-три недели человек восстанавливается и легко возвращается к привычному ритму.
Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва посоветовала пожилым людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса и вылечились, чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную пищу, чтобы исключить атрофию мышц. Она подчеркнула, что у пациентов в возрасте нередко после COVID-19 пропадают обоняние и вкус, что может привести к потере аппетита. Также для восстановления после COVID-19 стоит уделить время физической активности и проводить не менее 40 минут в день на улице, а дома выполнять комплекс предписанных врачом упражнений.