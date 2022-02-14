Иммунолог рассказала о способах восстановиться после «омикрона»

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Дочь экс-губернатора Ставрополья Валерия Гаевского, блогер Александра, которая случайно раскрыла свой счёт в банке, сделала заявление. Девушка сказала, что готова ответить за все заработанные деньги. Об этом она сообщила на стриме в Twitch.

Гаевская заявила, что ей абсолютно всё равно, что о ней пишут. По её словам, оправдываться ей не в чем. Блогер уточнила, что её совесть чиста и если потребуется, она ответит...