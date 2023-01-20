Иммунолог рассказала о современных способах диагностики аллергии Иммунолог Никонова рассказала о телемедицинских консультациях для диагностики аллергии

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В Московской области из-за нехватки врачей-аллергологов активно используются телемедицинские консультации для диагностики и подбора лечения, рассказала врач-иммунолог и руководитель отделения детской аллергологии и иммунологии в Подмосковье Екатерина Новикова. В беседе с «Радио 1» специалист объяснила, что для этого врачи связываются дистанционно.

Мы активно проводим телемедицинские консультации с регионами, где нет врачей-аллергологов. На консультации «врач — врач» можно посмотреть пациента с помощью специалиста на другом конце провода и определиться с тактикой лечения, — рассказала Новикова.

Иммунолог отметила, что аллергология очень быстро развивается и врачи постоянно обучаются новому. По словам медика, новые технологии молекулярной диагностики, благодаря которой устанавливается причина аллергии, разрабатываются ежедневно. Новикова считает, что половина успеха лечения зависит от правильной диагностики.

В Подмосковье работает отделение детской аллергологии и иммунологии на базе Научно-исследовательского клинического института детства, где оказывается помощь юным пациентам. Никонова рассказала, что с момента открытия в стационаре побывали около 100 детей. Также на базе отделения работают аллергошколы, где детей и их родителей обучают жить с заболеванием — отслеживать пики и правильно их купировать.

Ранее иммунолог Екатерина Никонова предупредила, что воздух в Москве стал опаснее для аллергиков. По словам специалиста, это связано с глобальными погодными изменениями: за год может произойти несколько опылений, а цветение начинается раньше.