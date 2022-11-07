Иммунолог рассказала, к каким болезням может привести сырость в квартирах Иммунолог Ярцева: сырость в холодных квартирах может провоцировать аллергию и бронхиальную астму

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Сырость и влага в холодных, плохо отапливаемых квартирах могут провоцировать аллергические реакции, бронхиальную астму и проблемы с лёгочной системой, рассказала «Невским Новостям» врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, после долгого проживания в холодных помещениях у человека формируется аллергия на плесень, в результате чего сырость будет постоянно провоцировать обострения и приступы.

Сырость и влага могут провоцировать аллергические реакции, бронхиальную астму, проблемы с легочной системой. В целом для этого нужно быть аллергиком на плесень, но если долго в таких условиях жить, она сама формируется. Если с ней ничего не делать, то сырость будет постоянно провоцировать обострения и приступы. Если есть аллергия на плесень и она от сырости завелась, то тут только переезд поможет, — пояснила медик.

Однако, даже несмотря на всё это, Ярцева уточнила, что холод сам по себе не так страшен человеку, как кажется. Живя в определённой температуре, люди быстро к ней привыкают, объяснила она. По словам иммунолога, европейцы считают, что русские живут в шикарных условиях. Так, например, в Англии зимой более +17 градусов в домах не бывает, поскольку для них это слишком дорого, привела пример врач. Когда люди живут с плохим отоплением, они закаляются и становятся более устойчивы к переохлаждению, добавила терапевт.

Если же в доме сильно топят, то это тоже не очень хорошо, подчеркнула Ярцева. В том случае, если температуру в батареях убрать нельзя, возникает другая проблема: сухой воздух пересушивает слизистую и человек чаще начинает болеть ОРВИ, заключила медик.

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