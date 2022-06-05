Иммунолог рассказал, в каком случае возможна эпидемия оспы обезьян Иммунолог Жемчугов назвал условия для развития вспышки эпидемии оспы обезьян

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в каком случае может случиться эпидемия оспы обезьян. По его словам, вспышка заболевания возможно только в том случае, если вирус мутирует и приобретёт способность передаваться воздушно-капельным путём, пишет ТАСС.

Вот если такое произойдёт в результате мутации, то такой обновлённый вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой, — отметил специалист.

Врач добавил, что предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показателям. Наработку вакцины, которая есть, нужно начинать уже сейчас, считает медик, и быть готовыми к вакцинации. Уже сейчас можно делать прививки сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врача, которые будут первыми контактировать с возможными больными.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что люди, которые продолжают посещать общественные места, несмотря на явные симптомы оспы обезьян, остаются главными распространителями этой инфекции. Он отметил, что человек становится заразным примерно за сутки до появления на теле сыпи.