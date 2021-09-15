Иммунолог рассказал об особенностях карантина при «дельта»-штамме

Обычные медицинские маски не предохраняют от заражения «дельта»-штаммом, поэтому тем, кто живёт на одной жилплощади с человеком на карантине, лучше использовать респираторы. Об этом рассказал «Радио 1» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как сообщил специалист, эффективнее всего от штамма «дельта» защищают респираторы FFP3.

По словам Болибока, также желательно, чтобы комната, в которой находится заболевший, была оборудована рециркуляторами воздуха. В случае, если нет такой возможности, то надо хотя бы почаще проветривать и всё протирать.

Он пояснил что сам инфицированный «дельта-штаммом» также должен соблюдать ряд правил. Человеку необходимо ограничить все физические контакты, а если заражённый живёт в квартире с другими людьми, то ему надо изолироваться в отдельной комнате, советует иммунолог.

Когда нужно выйти из этой комнаты в туалет или на кухню, он об этом предупреждает, и все остальные члены семьи должны попрятаться. Человек делает свои дела, всё за собой убирает, дезинфицирует и снова уходит в свою комнату, — сказал Болибок.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что «дельта»-штамм отличается от других разновидностей коронавируса высокой скоростью распространения и отсутствием тяжёлых последствий при заражении. Она добавила, что в настоящее время в России, как и во многих странах мира, на долю «дельта»-штамма приходится подавляющее большинство (95%) всех выявляемых вариантов коронавируса.