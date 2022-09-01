Иммунолог рассказал об опасностях для здоровья в межсезонье Иммунолог Крючков: осенью возможны обострения болезней легких, сердца и психики

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Осенью возможны обострения сердечно-сосудистых и психических заболеваний, а также болезней легких, рассказал «Москве 24» иммунолог Николай Крючков. По его словам, периоды межсезонья и зима наиболее благоприятны для распространения коронавируса и ОРВИ, поскольку солнца становится меньше, люди возвращаются в города и выходят на работу.

Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения, — рассказал врач.

Как отметил Крючков, распространению вирусов в осенне-зимнее время также способствуют колебания влажности, и погодных условий в целом. По его словам, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть перепады артериального давления, аритмия и боли в сердце при стенокардии, а при наличии заболеваний легких из-за похолодания может появиться кашель.

Врач подчеркнул, что влияние погоды на организм напрямую зависит от того, насколько человек следит за здоровьем и контролирует свои хронические заболевания. Он считает, что если не запускать себя, то факторы внешней среды будут сказываться на здоровье значительно меньше.

Глава Минздрава Мурашко ранее заявил, что заболеваемость гриппом в мире в этом году будет выше обычного. По его словам, ведомство уже закупило вакцину в необходимом объеме. Он также рекомендовал родителям измерять детям температуру перед походом в школу, чтобы не допустить распространения респираторных инфекций в классах.