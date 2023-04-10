Иммунолог оценил опасность COVID-19 для беременных Иммунолог Крючков: COVID-19 может передаться плоду во время беременности

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Во время беременности COVID-19 может передаться плоду, но такие случаи крайне редки, заявил иммунолог Николай Крючков. В разговоре с KP.RU он пояснил, что у большого количества женщин, переболевших коронавирусной инфекцией во время беременности, родились абсолютно здоровые дети и никаких осложнений не было. О передаче инфекции от беременной к плоду стало известно благодаря ученым из США, которые первыми выявили подобные случаи.

Сами авторы исследования говорят, что они в университетской клинике пронаблюдала сотни мамочек с ковидом и там беременности прошли без каких-то серьезных последствий. Сегодня мы можем сказать, что в каком-то проценте случаев скорее всего, в небольшом, действительно возможна передача инфекции от матери ребенку, вызывающая дальнейшие осложнения, — отметил Крючков.

По словам иммунолога, около 50% переболевших COVID-19 в тяжелой форме около полугода сталкиваются с так называемым постковидом. При легком течении болезни симптомы сохраняются у 10-15% человек. Среди последствий коронавирусной инфекции чаще всего общая слабость, туман в голове, повышенная тревожность, нарушения сна, высокая частота сердечных сокращений, синусовая тахикардия, нарушения дыхания, связанные с фиброзом в легких. Иммунолог назвал одной из проблем снижение качества жизни. При этом у некоторых пациентов наблюдается снижение работоспособности.

Плохо то, что на сегодняшний день общепризнанных алгоритмов лечения постковида нет. То есть, безусловно помочь можно: в каждом отдельном случае есть симптоматическое лечение, и оно вполне себе работает. Но вот, как вести таких пациентов — пока, к сожалению, здравоохранение эту формулу еще не проработало, — заключил Крючков.

Ученые из Университета Майами ранее выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели COVID-19 во время беременности. Матери больных детей заразились коронавирусной инфекцией, когда от нее еще не было вакцин.