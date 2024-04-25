Иммунолог рассказал об опасности мутировавшей на МКС бактерии из космоса Иммунолог Крючков: мутировавшая бактерия на МКС развивается в условиях радиации

Фото: NASA via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Международная космическая станция

Найденная на МКС мутировавшая бактерия может напрямую влиять на здоровье космонавтов и нести большие риски, заявил врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с Lenta.ru. Он объяснил, что микроорганизм развивается под воздействием новых условий — микрогравитации и космической радиации, что также влияет на его особенности. Речь идет о бактерии Enterobacter bugandensis, которая, как оказалось, обрела устойчивость к антибиотикам, а за годы нахождения на станции она стала более заразной и опасной.

Эти два фактора отличают условия жизни тех микроорганизмов, которые там развиваются, от тех, что развиваются на поверхности Земли или в океане. Как они влияют, не очень понятно, хотя эксперименты давно проводятся, ученые изучают, как микроорганизмы, растения могут там развиваться, и в общем понятно, что не идентичное идет развитие, есть свои особенности, отличия, проблемы, — объяснил Крючков.

Радиация на МКС предполагает более быструю эволюцию бактерии, объяснил эксперт. По его словам, не исключено, что ее могут занести на Землю. При этом говорить о неубиваемости этого организма пока рано, добавил иммунолог.

Это не какая-то катастрофа, но почему в космосе произошла такая эволюция, надо разбираться, — отметил он.

Ранее сообщалось, что космонавты на МКС обнаружили субстанцию, которая оказалась мутировавшей бактерией. Отмечается, что бактерия обладает разумом и может помогать другим выжить.