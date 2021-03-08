Иммунолог рассказал о связи антител и вакцинации

https://static.news.ru/photo/ae2ec5b6-8084-11eb-851d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Измерение количества антител сразу же после вакцинации или перенесённого заболевания не имеет смысла. Об этом заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, количественные показатели, связанные с антителами, не расскажут о степени защиты организма, поскольку, если появились антитела, значит, иммунный ответ сформировался. И хотя число антител со временем неизбежно сокращается, человек остаётся под защитой, считает врач-иммунолог.

Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причём в течение двух суток, а не в течение трёх недель, как при первом контакте, — пояснил Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Он считает, что измерять количество антител нужно в том случае, если человек планирует вакцинироваться после перенесённого не более полугода назад заболевания.

Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна, — уверен иммунолог.

Можно согласиться на неё в ситуации, когда человек переболел примерно год назад и титр антител у него невысок, считает Жемчугов.

Если антитела есть, то есть человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно — если человек считает, что антител мало, и волнуется по этому поводу. Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 миллионов человек. Данные собственных подсчётов, основанных на данных властей, экспертов и СМИ, публикует ТАСС. В агентстве подсчитали, что в настоящее время вакцинацию прошли порядка 301,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли.