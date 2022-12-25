Иммунолог рассказал о полезных народных средствах для лечения гриппа Иммунолог Жемчугов заявил, что горчичники и банки могут помочь при гриппе

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Некоторые народные средства полезны при лечении гриппа и ОРВИ, однако перед их применением нужна консультация врача, сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, помочь могут горячая ванна с горчицей для ног и медицинские банки.

Если ощутили озноб, попав под дождь и промокнув, опустите ноги в горячую воду с горчицей. Известная «окопная» болезнь грипп погубила много солдат в Первую мировую войну. Кстати, это был именно А (H1N1), в то время его называли «испанским», и способствующим фактором были именно промокшие ноги. Явление хорошо изучено, и теперь все знают — при охлаждении стоп будет течь из носа, так как рефлекторно повышается проницаемость сосудов в носу, понижается уровень иммунитета в носоглотке и чувствительность к вирусам, — заметил Жемчугов.

По его словам, свиной грипп повреждает бронхи и пациент начинает кашлять. Горчичники или медицинские банки повышают кровоток в легких и снижают вероятность развития у больного тяжелого воспаления, однако назначить банки или горчичники должен врач, уточнил эксперт.

Особенно осторожным нужно быть тем, у кого сердечно-сосудистые проблемы, гипертоническая болезнь, так как все тепловые процедуры повышают нагрузку на сердце, — добавил Жемчугов.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова рассказала, что после перенесенного свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Эксперт добавила, что вирус способен поражать кровеносные сосуды и вызывать их ломкость. По этой причине, добавила врач, на теле могут появиться синяки разных размеров.

По ее словам, еще одним осложнением является вирусная пневмония, которая может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого. — NEWS.ru) с возможным «летальным исходом».