Иммунолог рассказал, надо ли готовиться к эпидемическим ограничениям Иммунолог Крючков: после Петербурга масочный режим могут ввести в Москве

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После введения в Санкт-Петербурге масочного режима на массовых мероприятиях и в медицинских учреждениях эту противоэпидемическую меру могут применить и в Москве, считает врач-иммунолог Николай Крючков. В беседе с «360» он рассказал о резком росте числа заболевших ОРВИ и гриппом за последний месяц по всей стране.

Врач напомнил, что во время пандемии коронавируса российская столица была лидером по введению подобных ограничений. Однако, по мнению врача, в нынешнем сезоне эти меры вряд ли коснутся значительного количества городов и регионов. Крючков подчеркнул, что масочный режим эффективен только при массовом ношении средств индивидуальной защиты.

Такие меры далеко не сразу сказываются на заболеваемости. Четыре недели, даже ближе к пяти неделям проходит до того, как это начнет работать. То есть эта мера повлияет на заболеваемость во второй половине января — феврале, что тоже неплохо. Если масочный режим отменят в начале следующего года, то толку от этого не будет, — заявил эксперт.

Как добавил в беседе с изданием иммунолог Владимир Болибок, обычно к масочному режиму прибегают в случае перегрузки системы здравоохранения, когда в регионе исчерпан резерв коечного фонда. По словам специалиста, заболеваемость респираторными инфекциями сейчас вышла на плато после пика, поэтому ограничительные меры необходимо ввести и на других территориях.

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, введение масочного режима в период роста заболеваемости респираторными инфекциями является стандартной мерой. Депутат допустил, что если эпидемический порог будет превышен, санитарные меры могут усилить. По его словам, сегодня во многих регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 30-40%.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 20 декабря выпустило распоряжение об обязательном ношении медицинских масок при посещении городских массовых мероприятий и медучреждений. Решение связано с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями.