Иммунолог рассказал, кому показано лечение «коктейлем из антител» при COVID
Иммунолог Крючков рассказал, кому показано лечение «коктейлем из антител» при коронавирусе
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:16, 15 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лечение препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител показано в первую очередь людям из группы риска, рассказал Lenta.ru гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков. По его словам, главное условие успешного применения «коктейля из антител» — это своевременное начало лечения. Если случай будет запущен, то оно станет неэффективным.
Чтобы раньше его применять, надо человека поместить в госпитальные условия, потому что на дому такие процедуры не делаются. Единственный вариант — выделять группы риска, и, если человек в неё попадает, нужно приглашать его на введение этого препарата в специально организованном дневном стационаре, условно говоря, — отметил специалист.
Крючков также пояснил, что такие «коктейли» наиболее эффективны, если в их составе использованы антитела к разным антигенам, поскольку это позволит бороться с разными штаммами коронавируса.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, 18 апреля. Разрешение на эти исследования дал центру Гамалеи Минздрав России.