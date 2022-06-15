Иммунолог рассказал, когда в России наступит новая волна коронавируса Иммунолог Крючков: новая волна коронавируса в России наступит осенью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом россиянам не стоит ожидать новой вспышки коронавируса, однако осенью есть высокая вероятность всплеска заболеваемости COVID-19, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Москвой 24». Он объяснил это тем, что закончатся школьные каникулы и многие люди вернутся из отпусков.

Что касается новой волны, то летом ее не будет. Но осенью это вполне возможно. <...> Все вернутся в свои города, закончатся каникулы, отпуска, дневная температура и уровень инсоляции снизятся, в транспорте нагрузка дополнительная будет. Это все сыграет роль, — подчеркнул Крючков.

Он также прокомментировал новый подвид «омикрона» BA.4. По его словам, новая мутация коронавируса более заразна, чем ее предшественники. Крючков также предположил, что разновидности «омикрона» могут быть не финальными стадиями эволюции коронавируса. Иммунолог отметил, что мир может захлестнуть новая, более «серьезная» волна заболевания, если появится новая мутация COVID-19.

Скорее всего, за это время может появиться что-то другое, и если появится нечто более совершенное и еще более патогенное, то осенью будет серьезная волна. Если этого не произойдет, то тоже будет волна, но, скорее всего, она окажется меньше, чем «дельта»- или «омикрон»-волны, но все равно заметная, — резюмировал Крючков.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России впервые выявили вариант штамма «омикрон» ВА.4 коронавируса. Однако превалирующим, по его словам, остаётся вариант ВА.2. Он составляет до 95% от всех случаев заражения коронавирусом.