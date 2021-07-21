Иммунолог рассказал, когда коллективный иммунитет в России достигнет 90%

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что жители России смогут дойти до 90-процентного коллективного иммунитета к концу года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Девяносто процентов населения должны обладать иммунитетом. <...> Эта доля будет складываться из числа тех, кто переболел, кто вакцинировался, и тех, кто переболел бессимптомно. <...> До конца года [этого добиться] вполне реально, — предсказал Тотолян.

Иммунолог также отметил, что среди людей с антителами до 70 процентов могут перенести болезнь без симптомов. Но даже им Тотолян рекомендует вакцинироваться, чтобы защитить себя от новых штаммов. Кроме этого, он считает, что вакцинироваться должны ещё 75 млн человек, чтобы в России улучшилась эпидемиологическая ситуация.

Подстёгивать к прививкам, по мнению врача, способны QR-коды, которые и нужно ввести в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на журналистское расследование о 29 млн заболевших коронавирусом в России.