Иммунолог рассказал, какая погода остановит пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/51accf92-b3e5-11eb-b3a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад, когда все оставшиеся незаражённые переболеют или будут провакцинированы. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По мнению специалиста, на распространение пандемии также влияет и погода.

Он отметил , что ветер, сильный мороз и яркое солнце практически останавливают распространение коронавируса на свежем воздухе.

Распространение вируса, конечно, зависит от погоды. Но в этом контексте ещё нужно учитывать, что заражает человека не одна клетка вируса, а есть определённая заражающая доза. Для каждого человека она индивидуальна и зависит от его иммунитета. Но тем не менее в случае коронавируса речь идёт о тысяче клеток, — объяснил Жемчугов.

По его словам, самые благоприятные условия для распространения вируса на свежем воздухе — это температура примерно от 0 до +10 градусов и влажность. Так, сильный ветер рассеивает все частицы вируса, и до соседнего человека они могут и не долететь. При сильном морозе — вирус тут же погибает, а при прямых солнечных лучах — гибнет мгновенно.

Жемчугов также заявил, что когда иммунная прослойка достигнет 60–70% в конкретном регионе, то там эпидемия пойдет на спад. В случае, если эта иммунная прослойка меньше 50%, то там нужно срочно вакцинировать людей, поскольку может произойти очередная вспышка коронавируса.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что в ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды. По её мнению, в случае, если летом погода будет жаркой и сухой, то передача вируса от человека к человеку снизится, удастся избежать всплеска заболеваемости. В случае если будут идти дожди, люди начнут собираться коллективно по домам или в больших помещениях, это будет способствовать активному распространению коронавируса.