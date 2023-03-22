Иммунолог оценил риски эпидемии сибирской язвы в России Иммунолог Чепурнов: России не грозит эпидемия сибирской язвы при профилактических мероприятиях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России не грозит эпидемия сибирской язвы при проведении необходимых профилактических мероприятий, считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В разговоре с «Москвой 24» иммунолог пояснил, что болезнь легко выявить, после чего пациента изолируют на время лечения, поэтому ожидать распространения инфекции не стоит.

Сибирская язва не так сильно распространяется при нормальных противоэпидемиологических мероприятиях. Она легко идентифицируется и заболевших изолируют, поэтому распространение маловероятно. Конечно, какая-либо эпидемия исключена, — отметил Чепурнов.

По словам иммунолога, сибирская язва периодически напоминает о себе и чаще всего ей заражаются пастухи и работники фермерских хозяйств. Специалист пояснил, что бактерии попадают на поверхность из могильников павших животных, где передаются пасшемуся рядом скоту.

Минздрав Чувашии ранее сообщил о третьем случае заражения сибирской язвой в регионе. Заболевшего обнаружили в ходе проверки контактов первого зараженного. В деревне Старое Акташево в Цивильском округе республики ввели карантин.