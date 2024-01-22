Иммунолог рассказал, что делать при бесконечных простудах Врач Болибок посоветовал пить витаминные комплексы при бесконечных простудах

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При бесконечных простудах следует пить поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов, посоветовал врач-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что такие препараты продаются без рецепта. При этом стоит избегать комплексов, содержащих мегадозы витаминов.

Самый просто способ поддержки иммунной системы зимой — это поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов. Это безрецептурные препараты, которые можно пить без назначения врача. Однако важно не покупать комплексы, в которых содержатся мегадозы витаминов. Передозировка может негативно отразиться на здоровье, — пояснил врач.

Также необходимо обратиться к медикам при частых простудах. Врачи назначат все необходимые анализы, определят, какое звено иммунитета страдает, и составят план оздоровления. Болибок уточнил, что бесконечные инфекции во взрослом возрасте связаны с иммунной недостаточностью относительно конкретного возбудителя. У пожилых встречается иммунодефицит, когда организм ослабевает и возникают хронические заболевания

Эндокринолог Оксана Михалева ранее посоветовала отказаться от фастфуда, снеков, жирной и жареной пищи, а также от свежих овощей и фруктов при простуде. По ее словам, богатая клетчаткой пища в первые дни болезни будет вызывать чувство тяжести в желудке.