Иммунолог призвал власти к жёстким мерам в вопросах вакцинации от COVID

В условиях пандемии, когда существует угроза жизни людей, государство должно принимать более жёсткие меры, чтобы добиться высокого уровня вакцинации. Об этом НСН заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, необходимо ввести обязательные прививки от коронавируса.

Вирусолог отметил, что он — сторонник непопулярной точки зрения. Как считает Альтштейн, добиться высокого уровня вакцинации можно с помощью «политики кнута и пряника».

Если нужно изменить какие-то законы — можно это сделать. Нужно добиться того, чтобы люди вакцинировались так, как они вакцинируются в других цивилизованных странах, — подчеркнул вирусолог.

Ранее постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в РФ Аннет Киобе заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса в России может быть инициирована властями в октябре-ноябре. По её словам, власти ждут, чтобы посмотреть, как будет складываться общая картина заболеваемости. При этом у них «нет аппетита» к ограничительным мерам, например к локдауну.

По данным на 27 сентября, в России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена более чем у 7,4 млн жителей страны. Жертвами инфекции за последние сутки стали 779 человек. Общее количество умерших от COVID-19 превышает 204 тысячи человек.