Иммунолог призвал носить маски для защиты от гонконгского гриппа Иммунолог Болибок: тканевые маски помогут защититься от гонконгского гриппа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы защититься от гонконгского гриппа, следует носить тканевые маски, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В беседе с «Радио 1» специалист пояснил, что для заражения респираторным заболеванием нужно много вируса, а при ношении средств индивидуальной защиты он не может проникнуть в организм.

Чтобы заразиться гриппом, нужно достаточно много вируса. А сама капля аэрозоля, на которой и так большое количество вирусов сидит, крупная, поэтому она в маске застревает и человек по идее защищен, — пояснил Болибок.

Он подчеркнул, что до этого три сезона люди чаще всего заражались коронавирусной инфекцией. Из-за этого иммунная система не может противостоять вирусам гриппа. По словам врача, в период пандемии количество заражений ОРВИ и гриппом не фиксировалось из-за масочного режима. Сейчас люди не носят средства индивидуальной защиты, из-за чего никаких барьеров для проникновения вирусов в организм нет.

Эксперт по доказательной медицине Игорь Степанюков ранее заявил, что мед и чеснок являются действенными средствами защиты от респираторных заболеваний. По его словам, ученые подтвердили противовирусные и антиоксидантные свойства меда, а также его эффективность при лечении кашля.