Иммунолог предупредила россиян об опасности колбасы и сосисок Иммунолог Ярцева предупредила россиян об опасности колбасы и сосисок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребление переработанного мяса, к которому относятся колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонад и консервированное мясо, увеличивает риски развития рака кишечника, заявила иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с «Народными Новостями». Более того, эти продукты способствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно научным данным, потребление переработанного мяса повышает риск развития рака кишечника. Продукт влияет на риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Большое потребление такого мяса связано с развитием подагры и камней в почках, — уточнила Ярцева.

По ее мнению, россиянам следует пересмотреть свой рацион, если они хотят увеличить продолжительность жизни. В связи с этим иммунолог порекомендовала ограничить потребление продуктов, которые производятся из некачественных ингредиентов. Ярцева пояснила: переработанное мясо лучше заменить на натуральное, а молочные продукты следует ограничить, так как они повышают уровень холестерина.

Нужно потребить больше фруктов и овощей. Стоит есть зелень, салаты. Вредные сладости можно заменить на темный шоколад и сухофрукты, — резюмировала медик.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие продукты питания чаще всего фальсифицируют российские производители. По его словам, лидерами по количеству подделок являются колбасы и молочные изделия.