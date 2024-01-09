Иммунолог предупредила об опасности домашних пылевых клещей Иммунолог Эстрина: пылевые клещи могут вызвать аллергическую реакцию

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Соседство с домашними пылевыми клещами может негативно влиять на здоровье человека, рассказала в беседе с аif.ru врач — аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина. По ее словам, эти микроскопические существа из класса паукообразных размером от 0,1 до 0,5 мм, живущие в домашней пыли, провоцируют аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью.

Как рассказала эксперт, один грамм домашней пыли может содержать от 2 до 10 тысяч пылевых клещей. Продукты их жизнедеятельности — экскременты и хитиновые пластинки — находятся во взвешенном состоянии в воздухе, вдыхание этих частичек может вызвать аллергический ринит, атопический дерматит и даже бронхиальную астму. При этом главной отличительной чертой аллергии на пылевого клеща является внесезонность таких симптомов, как чиханье, першение в горле, зуд и слезоточивость, кашель. Иногда такая аллергия проявляется в виде сухости, шелушения, зуда и покраснения кожи. Точный диагноз поможет установить врач-аллерголог.

По словам Эстриной, пылевые клещи живут колониями внутри подушек, одеял, мягкой мебели, а также на книжных полках, внутри шкафов с одеждой. Наиболее комфортной средой для них являются теплые помещения с повышенной влажностью. Поэтому снизить их популяцию в доме поможет использование гипоаллергенного текстиля, регулярная влажная уборка, проветривание комнат, а также отказ от ковров и привычки накапливать ненужные вещи в доме. Кроме того, необходимо как минимум раз в неделю стирать и гладить постельное белье.

Ранее врач-педиатр Татьяна Немальцева призвала не игнорировать проблему с насморком, если он не проходит за 7–10 дней. Она отметила, что при сохранении ринита более двух недель, а также при проявлении дополнительной симптоматики следует принять меры.