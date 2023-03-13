Иммунолог предупредил россиян о смертельной опасности лихорадки денге Иммунолог Крючков предупредил об опасности развития тяжелой формы лихорадки денге

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Лихорадка денге может перерасти в тяжелую форму заболевания, предупредил иммунолог Николай Крючков. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что в таком случае к стандартным симптомам в виде температуры, боли в мышцах, рвоты и тошноты могут добавиться внутренние и внешние кровотечения. Такие проявления могут привести к летальному исходу.

Периодически возникают тяжелые формы, связанные в первую очередь с нарушением свертываемости крови, геморрагическим синдромом, внутренним кровотечением, сильными болями в животе. Бывают и внешние кровотечения — из носа, ушей, десен. Также характерны понос, рвота, выраженная слабость, одышка. Такие проявления могут закончиться смертью, — предупредил врач.

Он уточнил, что широкое распространение заболевания в России маловероятно. По словам специалиста, лихорадка денге достаточно известна и характерна для Азии, Африки, Латинской Америки и островных государств. Заболевание передается человеку от укусов москитов, а вакцинация может только усугубить течение болезни. Иммунолог отметил, что для распространения заболевания в России должно быть много условий, но исключать возможность вспышки лихорадки не стоит.

Конечно, речь пока идет только о вспышках, а не об эпидемиях, но тревожный потенциал есть. В любом случае, я бы сказал, некоторые вспышки в России возможны, но не супервероятны, — заключил Крючков.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее предупредил о возможности появления тропических болезней в России. Это связано с климатическими изменениями, из-за которых границы заболевания могут сдвинуться.