Иммунолог предупредил о втором всплеске заболеваемости гриппа в России Иммунолог Крючков: второй всплеск заболеваемости вирусом гриппа окажется сильнее первого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России развивается второй всплеск заболеваемости вирусом гриппа. По его словам, которые приводит URA.RU, он будет сильнее первого.

Он не то, чтобы будет, он уже происходит. Это не волна, а всплеск. Это обычная картина сезона гриппа. У ковида похожая история. <...> Со второй декады января начинается резкий рост с пиками уже в феврале. Потом более плавный спад, и к концу марта ситуация стабилизируется, — рассказал иммунолог.

Крячков объяснил, почему второй всплеск заболеваемости будет мощнее первого. По его словам, начальный всплеск не успевает стать большим. Даже в легкие с точки зрения заболеваемости сезоны он бывает маловыраженным, основной удар приходится на январь—февраль и начало марта, добавил специалист.

Кандидат медицинских наук пояснил, что всплеск заболеваний после новогодних праздников всегда бывает максимальным.

Он будет выше чем то, что мы видели в декабре, — считает иммунолог.

Ранее Николай Крючков заявил, что переболевший гриппом человек обладает иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет меньше года, отметил специалист. Крючков уточнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому.