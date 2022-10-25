Иммунолог предупредил о появлении новых мутаций COVID-19 Иммунолог Крючков предупредил о появлении новых мутаций COVID-19 по «омикрон»-линии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков предупредил о появлении новых мутаций COVID-19. По его словам, речь идет о новых вариантах вируса ВА.4 и ВА.5 «омикрон»-линии, они еще заразнее и способны лучше обходить иммунитет. В беседе с Lenta.ru он также не исключил вероятности появления мутации наиболее смертоносного «дельта»-штамма. Несмотря на это, специалист считает, что ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна, однако риски ее обострения сохраняются.

Есть новые генерации в вариантах ВА.4 и ВА.5 — там появлялись и распространялись новые усиленные подлинии «омикрона». Можно сказать, что сейчас ситуация с коронавирусом более или менее стабильная, но не факт, что так будет всегда: сохраняется вероятность выхода мутаций на другую линию, например на «дельту». Риски обострения ситуации сохраняются, — заключил специалист.

Крючков отметил, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас далёк от рекордных уровней, как и число госпитализаций из-за тяжёлого течения болезни.

Иммунолог добавил, что новые штаммы коронавируса практически не менялись в плане патогенности. Однако эксперт уточнил, что связь эволюции вируса в сторону увеличения заразности и уменьшения патогенности отсутствует, а значит, существует умеренная вероятность того, что коронавирус может стать более смертельным.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в России заболеваемость коронавирусом будет снижаться до конца октября. После этого возможна новая волна, поскольку в ряде европейских стран уже отмечается рост заболеваемости. Однако специалист допустил, что в России всплеска может и не быть, так как сегодня «слабые отношения с Европой».