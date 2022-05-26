Иммунолог предрёк России новый всплеск заболеваемости COVID-19 Иммунолог Крючков: новый всплеск заболеваемости COVID-19, скорее всего, ждёт Россию осенью

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый всплеск заболеваемости COVID-19, скорее всего, ждёт Россию осенью, предупредил вирусолог Николай Крючков в разговоре с Lenta.ru. Заболеваемость в стране увеличивается как минимум последнюю неделю, а коллективный иммунитет падает, объяснил он.

Если смотреть последние дни, то у нас заболеваемость увеличивается, есть такая тенденция. Пока не понятно точно, но косвенные данные, в частности по пневмониям, говорят о том, что у нас как минимум неделю идёт повышение заболеваемости. <...> А вот осенью, со второй половины сентября, с большой долей вероятности мы можем получить новую волну, — сказал Крючков.

Он добавил, что уровень коллективного иммунитета оценивается в 36% и продолжает снижаться еженедельно. Кроме того, в стране отменили антикоронавирусные ограничения и вакцинацию, СМИ приравнивают «омикрон» к сезонным ОРВИ, а от такого люди не прививаются.

Тем временем в Санкт-Петербурге отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Это требование перестанет действовать с 27 мая.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице так называемую ковидную амнистию с 1 июня. Пользователи соцсетей связывают это решение не только с подготовкой к выборам, но и с попыткой отвлечь от происходящего на Украине. По мнению оппозиционного политика Эльвиры Вихаревой, амнистия — «это сильный ход, во многом снимающий с Собянина лежащую на нём репрессивную тень ковидобесия».