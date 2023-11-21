Иммунолог перечислила основные ошибки при снижении температуры Иммунолог Паршина: бесконтрольный прием жаропонижающих при температуре опасен

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Попытки сбить повышенную температуру тела с помощью растираний уксусом или спиртом, а также бесконтрольный прием жаропонижающих препаратов могут нанести вред здоровью, рассказала в беседе с aif.ru врач-иммунолог высшей категории Евгения Паршина. По ее словам, не стоит снижать температуру, если она не превышает 38 градусов.

Как объяснила специалист, растирания уксусом опасны возможными ожогами кожи и слизистой при неправильном разведении едкой жидкости водой. Также возможно и серьезное отравление организма с тошнотой, рвотой и болями. Водка также чревата отравлением организма из-за попадания ее через кожу в кровь. Особенно опасны такие процедуры для детей.

Кроме того, не нужно сбивать температуру, как только она немного поднялась выше нормы, продолжила врач. Повышенная температура — это способ борьбы организма с вирусами или бактериями, и иногда ему нужно позволить самостоятельно «сжечь» возбудителя. Исключение составляет плохое самочувствие при показателе от 37 градусов с общей слабостью и мышечной «ломотой». В этом случае сбивать температуру следует сразу, посоветовала иммунолог.

Также медик отметила риск передозировки, отравления и даже проявления лекарственных гепатитов при бесконтрольном приеме жаропонижающих препаратов. Такие средства надо принимать только по назначению и под контролем врача, резюмировала Паршина.

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