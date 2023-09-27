Иммунолог оценил вероятность полноценной вспышки «пиролы» в России Врач Крючков: заболеваемость штаммом «пирола» будет скромнее предыдущих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может произойти полноценная вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса «пирола», рассказал в беседе с Lenta.ru врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. При этом, по его словам, масштабы новой волны COVID-19 будут скромнее предыдущих.

Если патогенность и летальность у нового варианта коронавируса «пирола» не будет заметно отличаться от нынешних представителей омикрон-штамма, то в этом случае я ожидаю полноценную вспышку заболеваемости, но значительно менее выраженную, чем в ходе предшествующих омикрон-волн, — спрогнозировал ситуацию врач.

Он также предположил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в нынешнем осенне-зимнем сезоне будет ниже прошлогоднего, хотя в стране уже наблюдается рост случаев ОРВИ. По мнению эксперта, увеличение происходит раньше срока и может быть связано с сочетанием респираторных инфекций с коронавирусом. Как полагает иммунолог, пиковые значения заболеваемости придутся на ноябрь-декабрь.

Также Крючков дал среднесрочный прогноз на распространение вируса гриппа.

Это будет связанно с внедрением относительно новых для человека типов птичьего гриппа. Но пандемия, скорее всего, будет уже не в этом сезоне, — отметил иммунолог.

Ранее стало известно, что госпиталь в Коммунарке готовится возобновить свою работу в случае новой эпидемии коронавирусной инфекции. Это произойдет, если число заболевших в сутки превысит отметку в 10 тысяч человек.