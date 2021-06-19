Иммунолог назвал шансы непривитых умереть от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f3446266-d0f0-11eb-83e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок оценил шансы непривитых людей умереть от COVID-19. По мнению специалиста, вероятность летального исхода при заражении вирусом для таких граждан составляет 1 к 30, сообщает URA.RU.

Болибок отметил , что у вакцинированных шанс умереть от коронавируса нулевой.

Иммунолог пояснил, что при заражении старыми штаммами COVID-19 из ста привитых заболеют всего трое и никто из них не умрёт, поскольку заболевание будет протекать в лёгкой форме.

Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая и по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее летальность почти в 100 раз выше. Надо людям в голову вкладывать: если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть 1 к 30, — объяснил эксперт.

Он также рассказал, что вакцинация противостоит и опасному индийскому штамму. Однако против индийского штамма эффективность прививок падает до 70%. Таким образом, из 100 человек 70 не заболеют, а оставшиеся 30 переболеют в лёгкой либо средней форме, но никто не погибнет. Правда, речь идёт только о западных препаратах, поскольку российские вакцины против индийского штамма не проверяли, так как их в Индию не поставляют.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас нельзя сказать, что летальность индийского штамма коронавируса выше, чем у других мутаций вируса, но он более заразный, чем остальные.