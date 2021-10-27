Иммунолог оценил опасность нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2

Новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 не вызывает опасений. Как заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, эта разновидность COVID-19 распространяется гораздо медленнее своего предшественника, сообщает «Интерфакс».

«Дельте» потребовалось всего два месяца, чтобы увеличить свою долю с единичных [случаев] до 90%. А в Британии за четыре месяца — с 0 всего до 10%. На фоне «дельты» это незначимый прирост. Сейчас нам этот вариант не угрожает, — цитирует его агентство.

Гущин отметил, что новый вариант коронавируса AY.4.2 являeтся фактически одной из дочeрних линий «дельта»-штамма. Он добавил, что сегодня не существует никаких оснований утверждать, что мyтация AY.4.2 распространяется значительно лучше или быстрее её предшеcтвенников.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что скорость распространения новой мутации коронавируса AY.4.2 сравнима с «дельта»-штаммом. Для более точных данных необходимо проводить больше исследований. Он добавил, что новая мутация коронавируса на 10–15% заразнее «дельта»-штамма, но пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 более летален.