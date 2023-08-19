Иммунолог оценил опасность нового коронавируса-мутанта Иммунолог Жемчугов: новый вариант коронавируса с 30 мутациями не опасен

Фото: Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями неопасен для людей, заявил в беседе с Lenta.ru врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, в каждом виде инфекций постоянно происходят десятки мутаций из-за приспособления вируса к меняющимся условиям, однако специалисты не говорят о большинстве из них.

Думаю, что ничем он не опасен и ничем он не будет грозить, потому что это отражение естественного процесса. Мутации происходят в вирусе независимо ни от кого и ни от чего, каждый день их десяток, а то и больше. Их просто все не перечисляют, просто какой-то вдруг берут, который, например, быстрее всех распространяется. Это естественный процесс — приспособление вирусов к меняющимся условиям, — утверждает иммунолог.

Он подчеркнул, что опасность вируса нужно определять по количеству летальных исходов и состоянию пациента во время заболевания. Жемчугов уточнил, что для этого требуется несколько месяцев.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило о появлении нового штамма коронавируса BA.2.86 с большим количеством мутаций. Агентство утверждает, что у нового штамма «большое число мутаций», но данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания пока недостаточно. По данным Guardian, новый вариант имеет «более 30 мутаций в шиповидном белке».