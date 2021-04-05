Иммунолог оценил необходимость вакцинироваться для переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/69875c54-967b-11eb-8517-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что перенёсшие коронавирус россияне могут не торопиться с вакцинацией. По его словам, в течение 6–7 месяцев после заболевания будет вполне достаточно специфического иммунитета, формируемого у большинства переболевших смертоносной инфекцией.

В ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в 6–7 месяцев, — пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Крючков считает, что вакцинироваться переболевшим россиянам всё-таки придётся. Ориентировочно, через 6-10 месяцев после заболевания. При этом им может хватить и одной прививки. Иммунолог также подчеркнул, что проверяться на наличие антител следует не раньше, чем через шесть месяцев после вакцинации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некорректная система тестирования может стать причиной отсутствия антител у человека после вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. Он пояснил, что антитела не всегда появляются сразу после вакцинации. В такой ситуации следует проследить динамику выработки антител ещё через 2–4 недели.