Иммунолог оценил мощность новой волны COVID-19 в России в конце весны

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в конце весны возможен, однако он будет не таким сильным, как был ранее при штаммах «омикрон» и «дельта», рассказал «Москве 24» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, страну ждёт мощная волна COVID-19 осенью.

Как отметил специалист, в конце весны и летом шансов у вируса распространиться гораздо меньше, поскольку многие люди уезжают из крупных агломераций, учащиеся уходят на каникулы, в городах уменьшается плотность населения. Для мощной волны заболеваемости, по его словам, необходимы условия, которые будут способствовать распространению вируса.

Для крупной вспышки, сопоставимой с «омикрон»-волнами, должно быть первое: проэпидемические условия. И второе — какая-то особая линия или подлиния коронавируса, которая будет выделяться от предшествующей в эволюционном плане. То есть она будет иметь какие-то сильные, заметные отличия по свойствам. Пока же я не вижу оснований считать, что в конце мая — начале июня будет мощная вспышка, — пояснил Крючков.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее заявил, что Россия готова к новой волне коронавирусной инфекции, которая ожидается в мае-июне. Парламентарий отметил, что все алгоритмы действий федеральных и региональных властей в ситуации подъёма заболеваемости уже отработаны. Поэтому, по его словам, застать врасплох систему здравоохранения уже не удастся.