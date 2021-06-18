Иммунолог оценил идею создания Минобороны противоковидной жвачки

https://static.news.ru/photo/b2823440-d043-11eb-a230-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал в беседе с «Радио1», что не видит принципиальной необходимости в создании жвачки и пастилы от COVID-19.

Ранее стало известно, что подобный препарат создаёт Минобороны. По мнению Крючкова, жевательные формы лекарственных препаратов разрабатываются для обеспечения медленного поступления активных веществ внутрь. В случае с коронавирусом плавного поступления лекарств в организм не требуется, поскольку большей эффективностью пользуются препараты внутримышечного введения.

Я думаю, что это просто расширение ассортимента, — отметил Крючков.

Медик также добавил, что пока рано говорить о разработках лекарственных сладостей от коронавируса, поскольку о компонентах этих препаратов пока ничего не известно.

Как сообщалось, Минобороны России создаёт новый противовирусный препарат от коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки и мукозальную вакцину в форме пастилы. После испытаний новое лекарство будет применяться в различных схемах профилактики и лечения COVID-19. Сроки производства препарата пока не называются.